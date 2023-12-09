Çağlar Söyüncü kararını verdi: Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yaz transfer sezonunda 5 yıldır forma giydiği Leicester City'den ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

Ancak Çağlar, İspanyol ekibinde sezon başından bu yana sadece 4 maçta sonradan oyuna girerek toplamda 74 dakika sahada kaldı.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun son günlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmaya başlandı.

Marca'nın haberine göre, Çağlar Söyüncü'nün forma şansı bulamamasına rağmen Atletico Madrid'de kalmak istediği aktarıldı.

Başkent ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atan Çağlar'ın bu kararından dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadığı da kaydedildi.

Öte yandan Atletico Madrid'in çalıştırıcısı Diego Simeone'nin ise milli futbolcunun takıma adaptasyon sürecinin tamamlanmasını beklediği ve Çağlar'a güveninin tam olduğu belirtildi.