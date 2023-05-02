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Çağlar Söyüncü'den 18 ay sonra gelen gol

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 18 ay sonra gol attığı maçta Leicester City, Everton ile berabere kaldı.

Çağlar Söyüncü'den 18 ay sonra gelen gol

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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Everton ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 34. hafta mücadelesinde, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, King Power Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü takımının ilk golünü kaydetti.

Konuk ekip, 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte James Maddison, kazanılan penaltı atışını 45+9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı, 2-1 sona erdi.

İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı, Everton ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.

Çağlar Söyüncü'den 18 ay sonra gelen gol - 1
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