Çağlar Söyüncü'nün dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü'nün dönüş tarihi netleşti.



Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı lacivertlilerin milli stoperinin tedavisi tamamlandı.



Bireysel idmanlara başlayan Söyüncü'nün en geç önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

20 EKİM'DE KADRODA OLABİLİR



Milli stoper sakatlığının nüksetmemesi durumunda, Fenerbahçe'nin 20 Ekim'de oynayacağı Samsunspor maçında kadroda olacak.



Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Söyüncü'nün adalesinde kanama ve ödem tespit edilmişti.