Çağlar Söyüncü'ye 20 milyon euroluk teklif

Kariyerine İspanya'nın Atletico Madrid takımında devam eden Çağlar Söyüncü'nün son talipleri Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ve Premier Lig takımı Fulham oldu.



Ocak ayında savunmaya takviye yapmak isteyen Serie A ekibi, Juventus'un genç stoperi Dean Huijsen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Ancak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, savunmaya bir transfer daha yapmak istiyor. Gündemdeki isim ise Atletico Madridli Çağlar Söyüncü.



KİRALAMA PLANI



Roma'nın Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istemesi nedeniyle transferinin kolay olmadığı belirtildi. Haberde, Türk futbolcunun transfer döneminin son haftasına kadar takımında kalması halinde İtalyan kulübüne kiralanmasının önünün açılabileceği yorumu yapıldı.



FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO



Premier Lig takımı Fulham'ın da milli stoperi istediği öne sürüldü. Di Marzio, İngiliz kulübünün Çağlar'a 20 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğunu aktardı.

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