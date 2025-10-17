Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cagliari, Bologna’yı konuk ediyor. Cagliari ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Cagliari yıldız isimleriyle İnter karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Bologna ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Cagliari - Bologna mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
CAGLİARİ - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Cagliari - Bologna kozlarını paylaşıyor Cagliari'da, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.