Cagliari - Bologna  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Cagliari yıldız isimleriyle İnter karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Bologna ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Cagliari - Bologna mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



CAGLİARİ - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Cagliari - Bologna kozlarını paylaşıyor Cagliari'da, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

