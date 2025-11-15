Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.



LEFTER VE CENK'İ GEÇTİ



Ayrıca maçın ilk golünü kaydeden Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü kaydederek, Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun’u geride bıraktı.



“PLAY-OFF MAÇLARINDA YER ALMAK İSTİYORUZ”

Çalhanoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Play-off maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.