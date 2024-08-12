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Cameron Puertas kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Cameron Puertas hangi mevkide oynuyor?

Cameron Puertas, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolseverin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Fenerbahçe transfer gündeminde olan Cameron Puertas'ın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Cameron Puertas kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Cameron Puertas hangi mevkide oynuyor?

Cameron Puertas kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Cameron Puertas hangi mevkide oynuyor?

Cameron Puertas, 18 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi. Belçika kulübü Union SG'de orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. İsviçre doğumludur ve İspanya vatandaşıdır.

Puertas, kariyerine İsviçre'nin amatör kulübü Renens'te başladı, ardından 16 yaşında beşinci ligde Forward-Morges'e katıldı ve kısa sürede bölgesel grubun en iyi oyuncusu olarak kabul edildi.

2020 yılında Lausanne-Sport ile İsviçre Süper Ligi'nde ilk kez sahne aldı.

22 Ocak 2022'de Puertas, Belçika'nın Union SG kulübü ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

İsviçre'de doğup büyümesine rağmen, Puertas sadece İspanyol vatandaşlığına sahiptir ve bunu ebeveynlerinden miras almıştır. 2021 yılında İsviçre vatandaşı olmak üzereyken, ehliyetsiz araç kullandığı için vatandaşlık süreci durdurulmuştur.

İsviçre pasaportunu en erken 2025'te alabilecektir.

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