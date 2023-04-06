Camp Nou'da Benzema rüzgarı: Real Madrid'i finale taşıdı

Fransız futbolcu, geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak, Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.



Kupanın yeni sahibi, 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.



Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti.



Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.