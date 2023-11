Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, 3 oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.



3'ü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, açıklamalarda bulundu.

MALİYETLERİ AÇIKLANDI



Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin euro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu Yiğit Evin, Gençlerbirliği U16 ve U17 takımında gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bundan sonraki kariyerine Fenerbahçe forması altında devam edecek oyuncuyu Avrupa’da birçok kulübün de takip ettiği ettiği konuşuluyor.

"BİR CAN BARTU İSMİ DAHA YAZDIRMAK İSTİYORUM"



İsmini Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsanesi "Sinyor" lakaplı Can Bartu'dan alan Can Bartu Çığır, daha önce verdiği bir röportajda, "Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihine bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.



Geçtiğimiz sezon U16 liginde 17 gol 15 asist yapmayı başaran genç oyuncu, daha önceki sezonlarda da U14 ve U15'te gol ve asist kralı olmuş, bu yıl Gençlerbirliği U17 takımında çıktığı 6 maçta 4 gol 6 asist yapmıştı.



YİĞİT EVİN MİLLİ TAKIMLARDA OYNADI



25 Ocak 2008 Çankaya doğumlu olan Yiğit Evin, sağ ve sol kanat olarak görev yapıyor. 2018 yılında Gençlerbirliği alt yapısına giren 15 yaşındaki oyuncu 5 yıldır altyapının değişik kademelerinde görev yapıyor. Milli takım yetkililerince yakından takip edilen Yiğit, 1 kez U14, 2 kez U15 ve 1 kez de U16 milli takımlarında ay-yıldızlı formayı giydi.