Can kaybı açıklaması düzeltildi, Samsunspor bir bildiri daha yayımladı: "Taraftarımızın durumu ağır"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya gelirken, maç öncesi olay çıktı.



Samsunspor Kulübü; deplasman yoluna çıkan taraftar grubuna saldırı gerçekleştirildiğini ve bir taraftarın hayatını kaybettiğini, bir taraftarın da yaralandığını açıklamıştı.

Ancak daha sonra yapılan düzeltme açıklamasında hayatını kaybettiği bildirilen taraftarın ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.



Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

