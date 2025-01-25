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Can Keleş için Kasımpaşa iddiası

Beşiktaş'ta forma giyen Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralık olarak gideceği öne sürüldü.

Can Keleş için Kasımpaşa iddiası

'ta beklentileri karşılayamayan Can Keleş ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Can Keleş'in kiralık transferi için Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile oynanacak mücadele öncesinde Can Keleş'i kamp kadrosuna dahil etmemişti. 

23 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 resmi maçta 101 dakika süre alabildi. 

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