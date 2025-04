Can Öncü, Hollanda'da 2. kez zafere ulaştı!

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışında birinci oldu.



Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.



Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, 5. cepten başladığı yarışta bitiş çizgisini, İtalyan Stefano Manzi'nin yalnızca 0.012 saniye önünde geçti. Hollandalı Bo Bendsneyder ise 3. sırayı aldı.



Can, bu sezon 2'nci, Supersport kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti.



Puanını 77'ye yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Manzi'nin 48 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.



Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 3-4 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.