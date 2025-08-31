NTV.COM.TR

Can Uzun attı, Frankfurt 2'de 2 yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un da 1 gol attığı deplasman maçında Hoffenheim'ı 3-1 yenerek Bundesliga'da sezona 2'de 2'yle başladı.

Almanya 1'inci ligi 'nın 2.'nci haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu.

Eintracht Frankfurt, 17 ve 27'inci dakikalarda Ritsu Doan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

51'de sahneye milli futbolcu Can Uzun çıktı ve takımının 3. golünü attı.

Hoffenheim, Grischa Prömel'in 90+1'de attığı golle farkı 2'ye indirse de karşılaşma 3-1 sona erdi.

Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

