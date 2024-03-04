Can Uzun milli takım tercihini açıkladı: Kalbimin sesini dinledim

Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Bundesliga 2'de Nürnberg forması giyen Uzun, "Kalbimin sesini dinledim." ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ise genç yıldızı mart ayında Avusturya ve Macaristan'la oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.
CAN UZUN KİMDİR?
11 Kasım 2005 yılında Almanya’nın Regensburg, şehrinde dünyaya gelen oyuncu orta saha ve on numara mevkilerinde forma giyiyor.
Kariyerine Nürnberg altyapısında başlayan oyuncu 19/20 sezonunda Ingolstadt, altyapısına transfer oldu. Buradan ise tekrar Nürnberg altyapısında kariyerine devam etti.
Nürnberg U17, U19 takımlarında forma giyen genç oyuncu 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi.
Bu sezon 2. Budesliga’da 20 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 11 gol ve 1 asist yaptı.
Oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunurken etkili sağ ayağı ile dikkat çekiyor.
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