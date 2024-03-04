Can Uzun milli takım tercihini açıkladı: Kalbimin sesini dinledim

CAN UZUN KİMDİR?



11 Kasım 2005 yılında Almanya’nın Regensburg, şehrinde dünyaya gelen oyuncu orta saha ve on numara mevkilerinde forma giyiyor.



Kariyerine Nürnberg altyapısında başlayan oyuncu 19/20 sezonunda Ingolstadt, altyapısına transfer oldu. Buradan ise tekrar Nürnberg altyapısında kariyerine devam etti.



Nürnberg U17, U19 takımlarında forma giyen genç oyuncu 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi.



Bu sezon 2. Budesliga’da 20 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 11 gol ve 1 asist yaptı.



Oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunurken etkili sağ ayağı ile dikkat çekiyor.



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