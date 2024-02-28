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Can Uzun tercihini yaptı: Türkiye mi Almanya mı?

Bundesliga 2'de Nürnberg forması giyen Can Uzun'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı öne sürüldü. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ise genç yıldızı Mart ayında Avusturya ve Macaristan'la oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosuna dahil etmeyi planladığı kaydedildi.

Can Uzun tercihini yaptı: Türkiye mi Almanya mı?

Nürnberg'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu Can Uzun milli takım kararını verdi.

Habertürk'ün haberine göre, genç yıldızın TFF yöneticisi Hamit Altıntop ile görüştüğü ve tercihini Türkiye'den yana kullandığı iddia edildi.

HAMİT ALTINTOP DEVREDE

Türkiye ve Almanya'nın tercih etmesi için adeta yarıştığı Can Uzun, geçtiğimiz günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldiği iddia edildi.

MONTELLA MART AYINDA ÇAĞIRMAYI PLANLIYOR

A Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da 22 ve 26 Mart tarihlerinde Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarında Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı kaydedildi.

2027'ye kadar Nürnberg ile sözleşmesi bulunan Can Uzun, bu sezon 22 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 14 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

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