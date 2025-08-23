NTV.COM.TR

Can Uzun'dan müthiş başlangıç: 1 gol 1 asist yaptı, galibiyet geldi

Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun sezona harika bir başlangıç yaptı.

Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.

Deutsche Bank Park Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, Türk oyuncusu Can Uzun'un 22. dakikadaki golüyle öne geçerken Jean-Matteo Bahoya ile 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 47. dakikada Jean-Matteo Bahoya ile skoru 3-0'a getirdi ancak konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile golü buldu.

Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

CAN UZUN'UN GOLÜ

