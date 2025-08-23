Can Uzun'dan müthiş başlangıç: 1 gol 1 asist yaptı, galibiyet geldi
Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun sezona harika bir başlangıç yaptı.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.
Deutsche Bank Park Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, Türk oyuncusu Can Uzun'un 22. dakikadaki golüyle öne geçerken Jean-Matteo Bahoya ile 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 47. dakikada Jean-Matteo Bahoya ile skoru 3-0'a getirdi ancak konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile golü buldu.
Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
CAN UZUN'UN GOLÜ
Can Uzun müthiş vurdu🚀 pic.twitter.com/4AmBTg09rp— Tivibu Spor (@tivibuspor) August 23, 2025
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor