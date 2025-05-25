Köprüler sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı
Galatasaray’ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "sarı-kırımızılı" renklere büründü.
Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DE SARI-KIRMIZI
1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen ve 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanına sahip.
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle donatıldı.
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