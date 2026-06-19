Üç büyükler ve A Milli Takım 'ın formasını giymiş olan Caner Erkin , aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki Erkin, şu sözleri kullandı:

"Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim."

MANİSASPOR ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, 24 Kasım 2004'te A Takım'a yükseldi ve geçirdiği üç sezonun ardından 4 milyon euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'nın yolunu tuttu.

ÜÇ BÜYÜKLERDE OYNADI

Rusya'da da iki sezon top koşturduktan sonra Türkiye 'ye Galatasaray formasıyla kiralık olarak dönen Erkin, 2010 yazında Fenerbahçe'ye imza attı.

2010 yılından 2016 yazına kadar sarı-lacivertlilerde forma giyen başarılı futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya Ligi Serie A devi Inter'e imza attı.

Inter'de yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası sezona başlamadan Beşiktaş'a imza atarak sansasyonel bir hareketle Türkiye'ye yeniden dönen Caner Erkin, 2020'nin yaz ayında yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe sonrası 2021'in eylül ayında Karagümrük'e giden Caner Erkin, daha sonra 2023'ün ocak ayında Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

SON TAKIMI SAKARYASPOR

Burada yarım sezon geçiren Erkin, 2023'ün temmuz ayında Eyüpspor'a gitti ve geçirdiği 2 sezonun ardından 2025'ın temmuz ayında son olarak Sakaryaspor'un yolunu tuttu.

Sakaryaspor'da da yarım sezon forma giyen Caner Erkin, 2026'nın şubat ayından itibaren serbest statüde yer alıyordu.