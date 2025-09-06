Caner Pekşen, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın menajeri oldu
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen getirildi.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri Caner Pekşen oldu.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır. Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki ise hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edecektir. Takım menajerimiz Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe