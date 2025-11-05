Canlı Anlatım: Ajax-Galatasaray maçı
05.11.2025 16:34
Son Güncelleme: 05.11.2025 22:04
Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Ajax deplasmanında...
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Kiritik müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.
YUNUS VE İLKAY YOK
Galatasaray'da sakatlanan Yunus Akgün'ün yanı sıra tedavisi süren İlkay Gündoğan da Amsterdam'a götürülmedi.
AJAX'TA 3 EKSİK
Sezon başında göreve gelen teknik direktör John Heitinga yönetiminde beklentilerin uzağında kalan Ajax ise ilk 3 maçında puanla tanışamadığı Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım arasında son sırada bulunuyor.
Hollanda temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Kenneth Taylor'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Berghuis ve Dolberg de maçta süre alamayacak.
Geçtiğimiz sezon iki takımın yine Amsterdam'da karşılaştıkları UEFA Avrupa Ligi maçını Ajax 2-1 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Osimhen.