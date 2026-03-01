Ramazan imsakiyesi banner
01.03.2026 17:14

Son Güncelleme: 01.03.2026 19:08

Canlı Anlatım: Antalyaspor-Fenerbahçe maçı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

 

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Antalyasporlu Safouri ile Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin ikili mücadelesi.

FENERBAHÇE, DERBİ HAFTASINA KAYIPSIZ GİRMEK İSTİYOR

 

Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

 

Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

 

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine kayıpsız gitmek istiyor. Fenerbahçe, derbi haftasında Samsunspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

4 EKSİK

 

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

 

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

 

Maçta kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

 

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

 

NAMAĞLUP TEK TAKIM

 

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

 

Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yenilgisi olmayan tek takım konumunda.

İLK 11'LER

 

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.

 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

