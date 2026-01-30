Canlı Anlatım: Antalyaspor-Trabzonspor maçı

30.01.2026 18:59

Canlı Anlatım: Antalyaspor-Trabzonspor maçı
NTV
NTV - Haber Merkezi

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

 

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.

IHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

 

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

 

Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

 

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

Resmi Kurum

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

İLK 11'LER

 

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Soner, Safuri, Ballet, Samet, Van de Streek.

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

