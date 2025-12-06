Canlı Anlatım: Başakşehir-Fenerbahçe maçı

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak topladığı 32 puanla 2. sırada.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Tedavisi süren Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra cezalı Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Topladığı 16 puanla 9. basamakta yer alan Başakşehir'de Yusuf Sarı sakatlığı, Opoku ve Selke kart cezaları nedeniyle yok.