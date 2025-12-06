Canlı Anlatım: Başakşehir-Fenerbahçe maçı
06.12.2025 16:47
Son Güncelleme: 06.12.2025 19:14
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Fenerbahçeli Jhon Duran, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde birer gol atmayı başarmıştı.
Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak topladığı 32 puanla 2. sırada.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Tedavisi süren Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra cezalı Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Topladığı 16 puanla 9. basamakta yer alan Başakşehir'de Yusuf Sarı sakatlığı, Opoku ve Selke kart cezaları nedeniyle yok.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin.
İLK 11'LER
Başakşehir: Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Oğuz, Talisca, Asensio, Duran.