24.11.2025 19:10

Son Güncelleme: 24.11.2025 20:14

Canlı Anlatım: Başakşehir-Trabzonspor maçı
Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı.

 

Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

 

CANLI ANLATIM

 

BAŞAKŞEHİR 0-0 TRABZONSPOR

 

1' Maç başladı.

 

10' KIRMIZI KART! Başakşehir 10 kişi! Başakşehir'de Ebosele, Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

11' Trabzonspor'da sakatlanan Visca, yerini Olaigbe'ye bıraktı.

 

13' Başakşehir'de Deniz Türüç çıktı, Opoku oyuna dahil oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.

İLK 11'LER

 

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Visca, Zubkov, Augusto, Onuachu.

