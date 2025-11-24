Canlı Anlatım: Başakşehir-Trabzonspor maçı
24.11.2025 19:10
Son Güncelleme: 24.11.2025 20:14
Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
CANLI ANLATIM
BAŞAKŞEHİR 0-0 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
10' KIRMIZI KART! Başakşehir 10 kişi! Başakşehir'de Ebosele, Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
11' Trabzonspor'da sakatlanan Visca, yerini Olaigbe'ye bıraktı.
13' Başakşehir'de Deniz Türüç çıktı, Opoku oyuna dahil oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Visca, Zubkov, Augusto, Onuachu.