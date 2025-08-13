Canlı Anlatım: Başakşehir-Viking maçı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlıyor.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakanın canlı anlatımını, maç saatinden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

TUR İHTİMALLERİ



Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek.



Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Norveç temsilcisi, rövanşta İstanbul Başakşehir'e 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.