Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Başakşehir maçı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk iç saha maçında. Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS maçıyla bin 386 gün aranın ardından siyah-beyazlıların başında taraftarı ile buluşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir'de ise kulübede Marco Pezzaiuoli yer alacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Başakşehir maçı - 1 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sahaya bakıyor...

İLK 11'LER

: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnić, Shomurodov.

SERGEN YALÇIN, 1386 GÜN SONRA TARAFTARLARININ ÖNÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

RIDVAN YILMAZ, 1224 GÜN SONRA...

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.

Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

