NTV.COM.TR

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Eyüpspor maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Eyüpspor maçı

Trendyol 'in 2. haftasında ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maç saat 21.30'da başladı. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapıyor.

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 1-0 EYÜPSPOR

1' Maç başladı.

6' Beşiktaş etkili geldi! Orkun Kökçü'nün ara pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Tammy Abraham'ın kale ağzına çevirdiği topa kimse dokunamadı ve Eyüpspor savunması tehlikeyi savuşturdu.

17' Beşiktaş penaltı kazandı! Abraham'ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

19' GOL! Beşiktaş, 1-0 önde! Topun başına geçen Tammy Abraham, penaltıyı gole çevirdi ve takımını üstünlüğe taşıdı.

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Eyüpspor maçı - 1

Sezonu Avrupa kupalarındaki eleme maçlarıyla açan Solskjaer'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elendikten sonra UEFA Konferans Ligi'nde St. Particks'i geride bırakarak play-off aşamasına yükseldi.

'ta St. Patricks maçında yeniden sakatlanan Mustafa Hekimoğlu hariç eksik bulunmuyor.

EYÜPSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Sezona yeni teknik direktörü Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor ise ilk maçında Konyaspor'a 4-1 kaybetti. Eflatun-sarılı kulüp, Beşiktaş karşısında kötü başlangıcını unutturmaya çalışacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.

JURASEK KADRODA YOK

Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.

MUÇI, ISINMADA SAKATLANDI

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Ernest Muçi, ısınma sırasında belinde hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Milot Rashica oynayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...