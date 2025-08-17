Canlı Anlatım: Beşiktaş-Eyüpspor maçı
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maç saat 21.30'da başladı. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapıyor.
CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ 1-0 EYÜPSPOR
1' Maç başladı.
6' Beşiktaş etkili geldi! Orkun Kökçü'nün ara pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Tammy Abraham'ın kale ağzına çevirdiği topa kimse dokunamadı ve Eyüpspor savunması tehlikeyi savuşturdu.
17' Beşiktaş penaltı kazandı! Abraham'ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
19' GOL! Beşiktaş, 1-0 önde! Topun başına geçen Tammy Abraham, penaltıyı gole çevirdi ve takımını üstünlüğe taşıdı.
Sezonu Avrupa kupalarındaki eleme maçlarıyla açan Solskjaer'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elendikten sonra UEFA Konferans Ligi'nde St. Particks'i geride bırakarak play-off aşamasına yükseldi.
Beşiktaş'ta St. Patricks maçında yeniden sakatlanan Mustafa Hekimoğlu hariç eksik bulunmuyor.
EYÜPSPOR'DA HEDEF GALİBİYET
Sezona yeni teknik direktörü Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor ise ilk maçında Konyaspor'a 4-1 kaybetti. Eflatun-sarılı kulüp, Beşiktaş karşısında kötü başlangıcını unutturmaya çalışacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.
JURASEK KADRODA YOK
Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.
MUÇI, ISINMADA SAKATLANDI
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Ernest Muçi, ısınma sırasında belinde hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Milot Rashica oynayacak.
