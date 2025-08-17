Canlı Anlatım: Beşiktaş-Eyüpspor maçı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.



Tüpraş Stadı'nda oynanan maç saat 21.30'da başladı. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapıyor.

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 1-0 EYÜPSPOR



1' Maç başladı.

6' Beşiktaş etkili geldi! Orkun Kökçü'nün ara pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Tammy Abraham'ın kale ağzına çevirdiği topa kimse dokunamadı ve Eyüpspor savunması tehlikeyi savuşturdu.

17' Beşiktaş penaltı kazandı! Abraham'ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

19' GOL! Beşiktaş, 1-0 önde! Topun başına geçen Tammy Abraham, penaltıyı gole çevirdi ve takımını üstünlüğe taşıdı.