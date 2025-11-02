NTV.COM.TR

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı

Trendyol Süper Lig'de bugün de derbi heyecanı yaşanıyor... Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

'in 11. haftasında kapanışı ile yapılıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. İki takımın 362. randevusunda hakem Ali Yılmaz kariyerinin ilk derbisinde düdük çalacak.

Mücadelenin canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Son 4 lig maçından 5 puan alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde elde edeceği derbi galibiyetiyle ayağa kalkmanın peşinde.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın da sakatlıktan dönmesiyle birlikte dev maç öncesi Demir Ege Tıknaz hariç eksik bulunmuyor.

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı - 1 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

FENERBAHÇE FARKI ERİTME PEŞİNDE

Domenico Tedesco yönetimindeki ise lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek için sahaya çıkacak.

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı - 2 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

İLK 11'LER

: Ersin, Gökhan, Emirhan, Paulista, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Cerny, Cengiz, Rafa Silva, Toure.

﻿Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.

