Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Galatasaray derbisi

07.03.2026 08:33

Son Güncelleme: 07.03.2026 19:03

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Galatasaray derbisi
NTV
NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

 

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı Djalo ile Galatasaraylı Osimhen'in ikili mücadelesi.

EKSİKLER

 

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

 

Galatasaray ise şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

 

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

 

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ligin ilk yarısındaki maçtan görüntüsü.

İLK 11'LER

 

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh.

 

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram