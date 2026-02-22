Ramazan imsakiyesi banner
22.02.2026 19:12

Canlı Anlatım: Beşiktaş-Göztepe maçı
Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk ediyor.

 

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

IHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

EL BİLAL TOURE YOK

 

Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçında tek eksik bulunuyor.

 

Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.

 

Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin gol sevinci.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

 

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek.

 

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Göztepe ile 18 maçta görev yapmış, 2 gol kaydetmişti.

 

Beninli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu kez sarı-kırmızılılara karşı Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan.

İLK 11'LER

 

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh.

 

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

