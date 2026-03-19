Canlı Anlatım: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı

Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu.

Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde takımda üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.