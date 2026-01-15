Canlı Anlatım: Beşiktaş-Keçiörengücü maçı
15.01.2026 10:15
Son Güncelleme: 15.01.2026 19:40
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'de 2 peşinde. Siyah beyazlılar C Grubu'nda Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıyor.
Bugün saat 20:30'da başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
Antalya'daki kampın ardından İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlığı, Ndidi ve Toure ise Afrika Kupası nedeniyke kadroda olmayacak.
Konuk ekip Keçiörengücü'nün de grupta 3 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, El Bilal Toure, Abraham.
Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.