Canlı Anlatım: Beşiktaş-Samsunspor maçı
23.11.2025 15:33
Son Güncelleme: 23.11.2025 16:02
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş ligde çıkış arıyor. Milli maç arasından önce Antalya deplasmanında kazanan siyah-beyazlılar, Samunspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu El Bilal Toure, bu sezon 8 maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Seyircisi önündeki son iki maçını kaybeden Sergen Yalçın'ın ekibinde 4 eksik var.
Kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavileri süren Mustafa Hekimoğlu ile Necip Uysal kadroda olmayacak.
Ağrılarını öne sürerek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva da forma giymeyecek.
SAMSUNSPOR CEPHESİ
Siyah beyazlıların 3 puan önünde dördüncü sırada yer alan Samsunspor'da ise ligde 8 maçtır yenilmiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.
Samsunspor: Okan, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbo, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.