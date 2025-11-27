Canlı Anlatım: Breidablik-Samsunspor maçı
27.11.2025 22:04
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik deplasmanında...
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak olan ve TSİ 23.00'te başlayacak olan maçı hakem Denys Shurman yönetecek.
İLK 11'LER
Breidablik: Elnarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Elnarsson, Gunnlaugsson, Luoviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Yunus Emre, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Mouandilmadji.