Canlı Anlatım: Breidablik-Samsunspor maçı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak olan ve TSİ 23.00'te başlayacak olan maçı hakem Denys Shurman yönetecek.

İLK 11'LER

Breidablik: Elnarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Elnarsson, Gunnlaugsson, Luoviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Yunus Emre, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Mouandilmadji.