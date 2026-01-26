Canlı Anlatım: Eyüpspor-Beşiktaş maçı

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.