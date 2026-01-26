Canlı Anlatım: Eyüpspor-Beşiktaş maçı

26.01.2026 11:18

Son Güncelleme: 26.01.2026 18:53

Canlı Anlatım: Eyüpspor-Beşiktaş maçı
NTV
NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanında...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bugün ikas Eyüpspor'a konuk oluyor.

 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğü sonrası haberimizde olacak.

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

 

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

 

Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

EKSİKLER

 

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak.

 

Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

 

İLK 11'LER

 

ikas Eyüpspor:

 

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal Toure.

