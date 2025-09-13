Canlı Anlatım: Eyüpspor-Galatasaray maçı

İLK 11'LER



Eyüpspor: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Yunus, Sane, Icardi.

İLK 4 MAÇTA 13 GOL



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi.



İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.



Sarı-kırmızılı ekipte üçer golü bulunan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı takımın en skorerleri olarak ön plana çıktı. Milli futbolcuları, ikişer gollü Victor Osimhen ile Mauro Icardi, birer kez fileleri havalandıran Davinson Sanchez ile Leroy Sane izledi. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.



SON 15 RESMİ MAÇI KAZANDI



Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.



Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.



Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.



Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.



GALATASARAY'IN SON 6 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı.



Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 6 dış saha müsabakasını da kazandı.



Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

