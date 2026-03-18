Canlı Anlatım: Eyüpspor-Trabzonspor maçı
18.03.2026 18:50
Son Güncelleme: 18.03.2026 19:06
Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.
Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.
Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok.
Trabzonspor: Trabzonspor: Onana, Ozan TUfan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Onuachu, Umut Nayir.