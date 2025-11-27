Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Ferencvaros maçı
27.11.2025 15:12
Son Güncelleme: 27.11.2025 19:55
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi Ferencvaros...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ediyor.
Saat 20.45'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Domenico Tedesco bu maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı kart cezalıları Oosterwolde, Fred ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları süren Çağlar ve Szymanski de mücadelede süre alamayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.
Ferencvaros XI: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varga.