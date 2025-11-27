Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Ferencvaros maçı

27.11.2025 15:12

Son Güncelleme: 27.11.2025 19:55

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi Ferencvaros...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ediyor.

 

Saat 20.45'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.


FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK


Domenico Tedesco bu maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

 

Sarı kart cezalıları Oosterwolde, Fred ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları süren Çağlar ve Szymanski de mücadelede süre alamayacak.

İLK 11'LER

 

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.

 

Ferencvaros XI: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varga.