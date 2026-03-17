Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı
17.03.2026 11:35
Son Güncelleme: 17.03.2026 19:02
Fenerbahçe puan kayıplarının ardından yeniden çıkış arıyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü konuk edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
Fenerbahçe'nin takım fotoğrafı.
Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Kamil Efe, Fred, İsmail, Alaettin, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo.