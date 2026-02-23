Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı
23.02.2026 09:23
Son Güncelleme: 23.02.2026 20:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA
1' Maç başladı.
Süper Lig'in ilk devresinde oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
FENERBAHÇE KAZANIRSA ZİRVEYE ORTAK OLACAK
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.
Fenerbahçe, 7 farklı kazanması halinde Süper Lig'in lideri olacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak, Cenk Tosun.