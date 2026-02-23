Ramazan imsakiyesi banner
Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı

23.02.2026 09:23

Son Güncelleme: 23.02.2026 20:01

NTV
NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

 

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

CANLI ANLATIM

 

FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA

 

1' Maç başladı.

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in ilk devresinde oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ZİRVEYE ORTAK OLACAK

 

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

 

Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, 7 farklı kazanması halinde Süper Lig'in lideri olacak.

İLK 11'LER

 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.

 

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak, Cenk Tosun.

