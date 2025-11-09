Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Kayserispor maçı

09.11.2025 18:06

Son Güncelleme: 09.11.2025 20:02

Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Kayserispor maçı
NTV

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

 

Saat 20.00'de başlayan ve Chobani Stadı'nda oynanan olan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe-Kayserispor maçı Kadıköy'de oynanıyor.

CANLI ANLATIM

 

FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR

 

1' Maç başladı.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK İSMAİL YÜKSEK

 

Domenico Tedesco'nun ekibinde tek eksik, sarı kart cezalısı İsmail Yüksek. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Semedo sarı kart ceza sınırında.

 

KAYSERİSPOR CEPHESİ

 

Küme düşme hattındaki konuk Kayserispor ise, yeni teknik direktörü Radomir Djalovic yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldı.

 

İLK 11'LER

 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

 

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.