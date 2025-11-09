Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Kayserispor maçı
09.11.2025 18:06
Son Güncelleme: 09.11.2025 20:02
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Saat 20.00'de başlayan ve Chobani Stadı'nda oynanan olan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR
1' Maç başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK İSMAİL YÜKSEK
Domenico Tedesco'nun ekibinde tek eksik, sarı kart cezalısı İsmail Yüksek. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Semedo sarı kart ceza sınırında.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Küme düşme hattındaki konuk Kayserispor ise, yeni teknik direktörü Radomir Djalovic yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.