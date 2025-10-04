Canlı Anlatım: Galatasaray-Beşiktaş maçı

Trendyol Süper Lig 'in 8. haftası dev bir derbiye sahne oluyor... Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetiyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

GALATASARAY 4 FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ



Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.



Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ile geçen sezonki derbilerde süre almayan Ismail Jakobs, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.

BEŞİKTAŞ'TA 8 OYUNCU, İLK DERBİSİNE ÇIKTI



Beşiktaş'ta 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon takıma dahil olan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı'nı derbide ilk 11'de sahaya sürdü.



Söz konusu 8 oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk kez sarı-kırmızılı takıma rakip oldu.



Öte yandan, siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde bulunan Cengiz Ünder, Jota Silva ve Kartal Kayra Yılmaz da sonradan oyuna dahil olması durumunda Beşiktaş ile ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele edecek.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU



Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.



RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı.



TARAFTARARDAN SERGEN YALÇIN'IN KARDEŞİ İÇİN TAZİYE



Sarı-kırmızılı futbolseverler, kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a başsağlığı diledi.



Müsabaka öncesindeki seremonide kuzey kale arkasındaki taraftarlar, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" yazılı pankart açtı.



FİLİSİTİN'E DESTEK



Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.



Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi.



Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asan taraftarlar, güney tribününde ise "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartlarını açtı.



Beşiktaşlı futbolseverler ise "Zulmü durduramıyorsan onu duyur. Özgür Filistin" pankartı açtı.



A MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ MAÇTA



A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yerinde izledi.



RAMS Park'a gelen teknik direktör Vincenzo Montella ile yardımcıları, milli maçlar öncesinde yerli futbolcuların performansını yakından takip etti.