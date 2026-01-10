Canlı Anlatım: Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Kupa final maçı)
10.01.2026 09:00
Son Güncelleme: 10.01.2026 17:49
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle derbinin başlama saatini 20.30'dan 18.45'e çekti.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde yer alacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da 2 eksik var. Victor Osimhen ve İsmail Jakobs,, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda.
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Archie Brown sakatlıkları, Fred de cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Youssef En Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda.
Atatürk Olimpiyat Stadı, 21 yıl aradan sonra Galatasaray - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Dev derbiyi 70 bin kişinin tribünde izlemesi bekleniyor.
İki takımın Süper Lig'de Aralık ayında Kadıköy'de karşılaştığı derbi 1-1 sona ermişti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Leroy Sane, Yunus, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kerem, Musaba, Asensio, Duran.