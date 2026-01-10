Canlı Anlatım: Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Kupa final maçı)

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da 2 eksik var. Victor Osimhen ve İsmail Jakobs,, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Archie Brown sakatlıkları, Fred de cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Youssef En Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 21 yıl aradan sonra Galatasaray - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Dev derbiyi 70 bin kişinin tribünde izlemesi bekleniyor.

İki takımın Süper Lig'de Aralık ayında Kadıköy'de karşılaştığı derbi 1-1 sona ermişti.

İLK 11'LER



Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Leroy Sane, Yunus, Icardi.



Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kerem, Musaba, Asensio, Duran.