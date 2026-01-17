Canlı Anlatım: Galatasaray-Gaziantep FK maçı
17.01.2026 08:42
Son Güncelleme: 17.01.2026 19:06
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray,, ikinci devredeki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
Sezonun açılış maçında iki takımın Gaziantep'te karşılaştığı mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
RAMS Park'ta oynadığı son 27 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu serisini sürdürmeye çalışacak.
EKSİKLER
Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Lucas Torreira'ya ek olarak Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da bu maçta yok.
Geçirdikleri sakatlıkların ardından tedavilerine başlanan Gabriel Sara ve Arda Ünyay süre bulamayacak.
Saha çalışmalarına başlayan Wilfred Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise ameliyat edilen Kozlowski ve Abena ile birlikte kart cezalıları Rodrigues, Camara ve Tayyip Talha da mücadelede forma giyemeyecek.
BURAK YILMAZ CEZALI
Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da kulübede yer alamayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo.