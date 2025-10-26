Canlı Anlatım: Galatasaray-Göztepe maçı
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Lider Galatasaray, Süper Lig'deki güçlü ilerleyişini sürdürmenin peşinde... 25 puanlı sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde Göztepe ile karşılaşıyor.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'nun yanı sıra babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da İzmir ekibi karşısında forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe (Muhtemel): Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.
EVİNDEKİ SON 30 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
LİGDE 17 MAÇTIR YENİLGİSİ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.
SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ GALATASARAY
Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı.
Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor takip etti.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
OSIMHEN'İN GÖZÜ BURUK'UN GOL SAYISINDA
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak.
Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Okan Buruk'u yakalayacak.
GÖZTEPE CEPHESİ
Göztepe, geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ve beraberliğe ek olarak sadece 1 kez yenildi. Stoilov yönetimindeki Göztepe, yediği 3 golle bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.
