Canlı Anlatım: Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)



Galatasaray ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez mücadele ediyor.

Mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.



İki takım arasında ligdeki 53 maçın 32'sini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

EKSİKLER



Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımda yok.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



Antalyaspor: Helton, Floranus, Soner, Adriano, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Ömer, Nakajima, Veysel

KART SINIRINDAKİLER



Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu, Antalyaspor'da ise Soner Aydoğdu kart sınırında.

