Canlı Anlatım: Galatasaray-Juventus maçı
17.02.2026 09:18
Son Güncelleme: 17.02.2026 19:41
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u ağırlıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam İtalya'nın Juventus ekibini konuk ediyor
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Sarı-kırmızılı takımda maç öncesi 4 eksik bulunuyor.
Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.
JUVENTUS'UN EKSİKLERİ
İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.