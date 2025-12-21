Canlı Anlatım: Galatasaray-Kasımpaşa maçı
21.12.2025 18:07
Son Güncelleme: 21.12.2025 19:03
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Galatasaray, devre arasına lider girmek için taraftarı önünde sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.
Haftaya lider giren Galatasaray'ın puanı, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u mağlup etmesinin ardından ezeli rakibiyle eşitlendi.
Sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligin ilk devresini lider tamamlamayı hedefleyecek.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yenmişti.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'na giden Osimhen, Jakobs ve Lemina kadroda yok.
Sakatlıkları bulunan Uğurcan, Kaan, Berkan ve Singo'ya ek olarak hak mahrumiyeti cezaları süren Eren ve Metehan da eksik isimler arasında.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Afrika Kupası nedeniyle sahada yer alamayacak.
KASIMPAŞA İLK ZAFERİNİN PEŞİNDE
Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu döneminde ilk kez galip gelmek için sahaya çıkacak.
Lacivert-beyazlılar,, 45 yaşındaki teknik direktör yönetiminde karşılaştığı Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall.