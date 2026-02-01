Canlı Anlatım: Galatasaray-Kayserispor maçı

ÜÇ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıkacak.

Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.