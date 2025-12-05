Canlı Anlatım: Galatasaray-Samsunspor maçı
05.12.2025 10:16
Son Güncelleme: 05.12.2025 19:02
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor.
Galatasaray, liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, haftaya 5'inci sırada giren Samsunspor ile karşılaşıyor.
Rams Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Müsabakanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
Son olarak derbide Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle arasındaki 1 puanlık farkı korudu.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da cezalı oyunculardan Sallai, Eren ve Metehan maç kadrosunda yok. Tedavileri süren Singo ve Jakobs da eksikler arasında yer alıyor.
SAMSUNSPOR CEPHESİ
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.
Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Mendes ve hak mahrumiyeti cezası alan Celil kadroda yer almayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.