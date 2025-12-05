Canlı Anlatım: Galatasaray-Samsunspor maçı

Son olarak derbide Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle arasındaki 1 puanlık farkı korudu.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da cezalı oyunculardan Sallai, Eren ve Metehan maç kadrosunda yok. Tedavileri süren Singo ve Jakobs da eksikler arasında yer alıyor.

SAMSUNSPOR CEPHESİ

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.

Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Mendes ve hak mahrumiyeti cezası alan Celil kadroda yer almayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.